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24 декабря, 18:39

Жителям Киева рассказали, как на самом деле обстоит ситуация с электроснабжением

В Раде заявили, что ситуация с электроснабжением в Киеве близка к стабилизации

В Киеве и области до сих пор сложная ситуация с подачей электроэнергии, однако теперь её можно назвать близкой к стабилизации, приводит пресс-служба слова главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

На сегодняшний день нет потребителей, которые бы по несколько суток оставались без электроэнергии, а значит, ситуация в Киеве и области улучшается. В городе планируют вернуться к графикам плановых отключений. Пока в регионе применяются экстренные отключения, графики не будут работать до стабилизации ситуации. Герус подчеркнул, что в выходные длительность отключения света сократится.

"Дефицит генерации электроэнергии остаётся по всей Украине, но в Киеве и области кроме дефицита генерации накладывается проблема с повреждением электрических сетей", — пояснил Герус.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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