Жителям Киева рассказали, как на самом деле обстоит ситуация с электроснабжением

В Киеве и области до сих пор сложная ситуация с подачей электроэнергии, однако теперь её можно назвать близкой к стабилизации, приводит пресс-служба слова главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

На сегодняшний день нет потребителей, которые бы по несколько суток оставались без электроэнергии, а значит, ситуация в Киеве и области улучшается. В городе планируют вернуться к графикам плановых отключений. Пока в регионе применяются экстренные отключения, графики не будут работать до стабилизации ситуации. Герус подчеркнул, что в выходные длительность отключения света сократится.