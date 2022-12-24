Жене Огурцовой нужно 24 млн на лечение дочери-карлика, и таких денег у экс-"ранетки" нет
Евгения Огурцова, она же Женя из "Ранеток", рассказала, сколько стоит лечение её полуторогодовалой дочки Евы, у которой диагностирована ахондроплазия. Артистка напомнила, что болезнь нельзя вылечить полностью, но можно смягчить её последствия несколькими способами. Первый — "вытягивающая" конечности операция, на которую родители Евы пойти не готовы.
Второй же способ оказался слишком дорогостоящим. Речь о лекарственной терапии, несколько лет которой могут затормозить развитие болезни. Однако Огурцовой она не по карману — годовой курс обойдётся в 24 миллиона рублей. Никаких сборов Женя, за жизнью которой следят тысячи людей, не объявляла. Также неизвестно, обращалась ли она за помощью в какие-либо фонды.
Как уже писал Лайф, в октябре Огурцова поведала о диагнозе дочери фанатам и попросила не называть Еву "карликом", так как это слово оскорбляет людей, страдающих ахондроплазией.
Новости
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ogyrtsova_official