ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 8 снарядов

Вооружённые силы Украины выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка восемь снарядов, обстрел стал четвёртым за сегодняшний день. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной. Разрушения зафиксированы в том числе в жилых многоэтажках.

ВСУ выпустили по Донецку 8 снарядов. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ за один день обстреляли Донецк четыре раза. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ обстреляли Донецк 24.12.2022 года. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

"Очевидцы сообщают о прилётах в Киевском районе возле "Донецк-Сити", — написал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник также сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено здание Республиканского травматологического центра в Донецке, в нём выбиты стёкла. Попадания зафиксированы по улице Щорса возле железнодорожной больницы, сослался на очевидцев Кулемзин.