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24 декабря, 17:23

ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 8 снарядов

<p>Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/DNR_SCKK/13117" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДНР в СЦКК</a></p>

Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

Вооружённые силы Украины выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка восемь снарядов, обстрел стал четвёртым за сегодняшний день. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной. Разрушения зафиксированы в том числе в жилых многоэтажках.

ВСУ выпустили по Донецку 8 снарядов. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ выпустили по Донецку 8 снарядов. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ за один день обстреляли Донецк четыре раза. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ за один день обстреляли Донецк четыре раза. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ обстреляли Донецк 24.12.2022 года. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

ВСУ обстреляли Донецк 24.12.2022 года. Фото © t.me / ДНР в СЦКК

"Очевидцы сообщают о прилётах в Киевском районе возле "Донецк-Сити", — написал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник также сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено здание Республиканского травматологического центра в Донецке, в нём выбиты стёкла. Попадания зафиксированы по улице Щорса возле железнодорожной больницы, сослался на очевидцев Кулемзин.

В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников

В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла более 40 военных в бою у села Водяное в ДНР. Кроме того, российская артиллерия обнаружила и уничтожила четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей противника.

Татьяна Миссуми

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