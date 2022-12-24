В Кабардино-Балкарии пять аэростатов перелетели через Эльбрус, установив рекорд
В Кабардино-Балкарии прошёл первый в истории воздухоплавания массовый перелёт воздушных шаров через Эльбрус — высочайшую вершину Европы. Событие приурочили к 220-летию основания Кавказских Минеральных Вод. Финальной точкой должен был стать курортный Кисловодск, однако этому помешал сильный ветер.
В Кабардино-Балкарии успешно прошёл первый массовый перелёт воздушных шаров через Эльбрус. Видео © Telegram / SHOT
По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, пять экипажей с пилотами из Москвы, Крыма, Кавминвод и Республики Марий Эл приземлились в нестандартной локации — окрестностях Баксанского ущелья.
"Первый в истории воздухоплавания массовый перелёт воздушных шаров через Эльбрус прошёл успешно... [Экипажи] поймали ветер и через три часа приземлились в районе Баксанского ущелья в Кабардино-Балкарии", — заявил Моисеев.
"Ощущения непередаваемые, когда оказываешься на одной из самых высоких вершин Европы, и, конечно же, это сказочно. Ну и, конечно же, немножко волнительно и интересно, захватывающе", — поделился участник перелёта Владимир в беседе с телеграм-каналом SHOT.
Лайф писал, что в Новосибирске приготовили самый большой салат оливье. Блюдо весило более четырёх тонн, а накормить им удалось свыше восьми тысяч горожан. В мероприятии приняли участие подопечные 20 благотворительных компаний.
Новости
"Без регистрации проходит": Баран устроил переполох, выбежав на багажную ленту аэропорта Махачкалы
сегодня в 17:42
ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 8 снарядов
сегодня в 17:23
Овечкин по-русски ответил американскому журналисту, как только стал первой звездой недели в НХЛ
сегодня в 17:02
Telegram / SHOT