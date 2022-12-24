"Без регистрации проходит": Баран устроил переполох, выбежав на багажную ленту аэропорта Махачкалы

В аэропорту Махачкалы заметили странного пассажира, который, видимо, решил пройти на посадку мимо стоек регистрации. На кадрах, которые публикует Лайф, видно, как по багажной ленте бегает, резвясь, самый настоящий баран. При этом сотрудники воздушной гавани уверяют, что парнокопытного пассажира не видели. В свою очередь вылетающие справедливо заметили, что животное "без регистрации проходит".

В аэропорту Махачкалы пришлось ловить сбежавшего из багажной зоны барана. Видео © LIFE

"Когда у нас баран бегал? Никакие бараны тут не бегали, не знаю, не видела", — сказала сотрудница воздушной гавани телеканалу "360".