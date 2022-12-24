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24 декабря, 16:58

Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

<p>Александр Сергеевич Бузаков. Обложка © "Адмиралтейские верфи"</p>

Александр Сергеевич Бузаков. Обложка © "Адмиралтейские верфи"

Генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Скоропостижный уход из жизни заслуженного адмиралтейца А.С. Бузакова является невосполнимой потерей для родных, близких и всего трудового коллектива АО "Адмиралтейские верфи". Светлая память талантливому руководителю, настоящему профессионалу своего дела, истинному корабелу", — говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что "при непосредственном участии и под руководством Александра Бузакова были сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения, в том числе не имеющие аналогов в отечественном и мировом судостроении".

Бузаков проработал на родном предприятии 35 лет, занимал должности от инженера-технолога до главного инженера. В "Ленинградское Адмиралтейское объединение" он пришёл молодым инженером после окончания кораблестроительного института.

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Ирина Фальке
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