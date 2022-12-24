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24 декабря, 18:28

Новак указал на значимость России на глобальном энергетическом рынке

Новак: Россию невозможно отрезать от мирового рынка энергоресурсов

Тенденции к росту потребления энергоресурсов не позволяют отрезать или заместить Россию на мировом энергетическом рынке, считает зампред Правительства РФ Александр Новак. По словам вице-премьера, значимость российского сырья слишком велика.

"Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдётся без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи", — заявил Новак в интервью ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что Россия является крупнейшим игроком на рынке: обеспечивает "20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, является третьей в мире по поставкам угля".

Россия не ожидает снижения экспорта нефти после введения эмбарго

Россия не ожидает снижения экспорта нефти после введения эмбарго

Ранее Новак предрёк Европе непростую ситуацию после введения эмбарго на российскую нефть. По словам вице-премьера, в следующем году цена сырья может колебаться в районе 70–100 долларов за баррель.

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ТАСС / Елена Афонина

Матвей Шандрыголов

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