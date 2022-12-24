Новак указал на значимость России на глобальном энергетическом рынке
Новак: Россию невозможно отрезать от мирового рынка энергоресурсов
Тенденции к росту потребления энергоресурсов не позволяют отрезать или заместить Россию на мировом энергетическом рынке, считает зампред Правительства РФ Александр Новак. По словам вице-премьера, значимость российского сырья слишком велика.
"Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдётся без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи", — заявил Новак в интервью ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что Россия является крупнейшим игроком на рынке: обеспечивает "20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, является третьей в мире по поставкам угля".
Ранее Новак предрёк Европе непростую ситуацию после введения эмбарго на российскую нефть. По словам вице-премьера, в следующем году цена сырья может колебаться в районе 70–100 долларов за баррель.
ТАСС / Елена Афонина