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24 декабря, 18:19

Умер известный британский рэпер и диджей Макси Джазз

В возрасте 65 лет умер солист британской группы Faithless Макси Джазз

В возрасте 65 лет умер солист британской электронной группы Faithless, автор песен, рэпер и диджей Макси Джазз. Как уточнила сооснователь коллектива Sister Bliss (настоящее имя Аяла Дебора Бентовим), музыкант скончался в ночь на 24 декабря. Причин смерти клавишница не указала.

Соболезнования в связи с кончиной Джазза выразили его коллеги по творчеству и многочисленные поклонники. Музыку диджея назвали канонической, поблагодарив за годы труда.

Группа Faithless обрела популярность благодаря таким композициям, как Insomnia, Salva Mea, God Is A DJ, One Step Too Far.

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ТАСС / Imago images / Seeliger

Ирина Фальке

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