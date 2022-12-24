Умер известный британский рэпер и диджей Макси Джазз

В возрасте 65 лет умер солист британской электронной группы Faithless, автор песен, рэпер и диджей Макси Джазз. Как уточнила сооснователь коллектива Sister Bliss (настоящее имя Аяла Дебора Бентовим), музыкант скончался в ночь на 24 декабря. Причин смерти клавишница не указала.

Соболезнования в связи с кончиной Джазза выразили его коллеги по творчеству и многочисленные поклонники. Музыку диджея назвали канонической, поблагодарив за годы труда.

Группа Faithless обрела популярность благодаря таким композициям, как Insomnia, Salva Mea, God Is A DJ, One Step Too Far.