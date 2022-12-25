Юморист Пономаренко потратил все сбережения на попытки спасти умирающего от рака брата-близнеца

Артист "Кривого зеркала" Валерий Пономаренко потратил на лечение своего родного брата Александра все сбережения, однако вчера случилось непоправимое — 55-летний юморист умер. Теперь напарник по дуэту оказался один, без репертуара и с тремя детьми, которых нужно как-то кормить. Тем не менее он не останется без помощи, считает коллега по программе Александр Морозов.

"Мы с ним [Валерием] два-три месяца назад пересекались на одном из концертов. Все уже знали о болезни Александра, и Валерий на том концерте уже выступал один. Естественно, я не спрашивал у него, что будет дальше... Но он человек невероятно творческий, очень талантливый... Ну и потом, мы же его не бросим", — заявил он в беседе с kp.ru.