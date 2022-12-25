Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину

Сначала он отметил, что Вашингтон никогда не откажется от поддержки Киева. Однако позже чуть задумался и пришёл к выводу, что у финансовой и военной помощи всё же есть временной лимит. При этом Арестович добавил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс.