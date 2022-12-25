Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину
Советник президента Украины Арестович предположил, что США "кинут" Украину после 2023 года
Киев может лишиться поддержки главного союзника в лице Вашингтона после следующего года. Об этом в эфире "24-го канала" заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Сначала он отметил, что Вашингтон никогда не откажется от поддержки Киева. Однако позже чуть задумался и пришёл к выводу, что у финансовой и военной помощи всё же есть временной лимит. При этом Арестович добавил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс.
"Может, они [американские власти] и кинут, конечно, но после 2023 года", — заявил Арестович.
Кстати, ранее Лайф уже писал, что американское общество называет президента Украины Владимира Зеленского "стриптизёром в толстовке" и не хочет больше помогать Украине. У властей США есть особый интерес к Незалежной, но без нынешнего лидера. Подробнее — в нашем материале.