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25 декабря, 14:32

Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину

Советник президента Украины Арестович предположил, что США "кинут" Украину после 2023 года

Киев может лишиться поддержки главного союзника в лице Вашингтона после следующего года. Об этом в эфире "24-го канала" заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Сначала он отметил, что Вашингтон никогда не откажется от поддержки Киева. Однако позже чуть задумался и пришёл к выводу, что у финансовой и военной помощи всё же есть временной лимит. При этом Арестович добавил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс.

"Может, они [американские власти] и кинут, конечно, но после 2023 года", — заявил Арестович.

Зеленского сравнили с царём Иродом из-за поездки к Байдену за деньгами

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Кстати, ранее Лайф уже писал, что американское общество называет президента Украины Владимира Зеленского "стриптизёром в толстовке" и не хочет больше помогать Украине. У властей США есть особый интерес к Незалежной, но без нынешнего лидера. Подробнее — в нашем материале.

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Wikipedia

Николь Вербер

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