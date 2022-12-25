Пьяные Санта-Клаусы на БТР устроили переполох в английской деревне

В Великобритании пьяные военнослужащие переоделись в Санта-Клаусов, уселись на БТР и отправились любоваться деревней Ангаррак, но по дороге застряли и создали пробку, испортив настроение многим туристам. Об этом сообщает издание Cornwall Live.

Пьяные военные в костюмах Санта-Клаусов перекрыли на БТР въезд в деревню Ангаррак. Видео © Twitter / Buck Parish

Ангаррак — городок на юге Англии, известный своими рождественскими украшениями, туда съезжаются британцы в канун праздника. Однако военные в костюмах зимнего волшебника расстроили планы туристов в этом году. На кадрах из Сети видно, что БТР крепко застрял в колее и к тому же не смог разъехаться с машиной на соседней полосе. Как результат, ДТП и километровая пробка.

Водители соседних машин пробуют оттолкнуть легковушку, тогда как Санты преспокойно сидят в своём БТР и весело наблюдают за суетой вокруг. Разрулить ситуацию смогли полицейские. Дорогу пришлось полностью перекрыть, чтобы вытянуть военную технику и отправить восвояси.