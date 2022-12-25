Санта-Клаус доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру
Санта-Клаус завершил своё 67-е ежегодное кругосветное путешествие и вернулся на Северный полюс. По данным Объединённого командования ПВО США и Канады (NORAD), он осчастливил более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всём мире, раздав им подарки.
"Быстрее звёздного света Санта закончил [путешествие]! Спасибо, что были частью нашей 67-летней праздничной традиции!" — сказано в сообщении NORAD в социальной сети.
Ранее Лайф писал, что американская компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт "Радар Санта-Клауса" для того, чтобы отслеживать его перемещения по всему миру. Следить за передвижением Санты в реальном времени — ежегодная традиция компании ещё с 2004 года.
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