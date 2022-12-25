Женщина убита и трое мужчин ранены при нападении преступника на отель в Британии

Как минимум один человек погиб, ещё трое ранены в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в баре отеля в английском графстве Мерсисайд. Об этом сообщает местная полиция.

Один человек погиб во время стрельбы в Великобритании. Фото © Twitter / HÜSEYİN AVNİ KEMAL

Трагедия произошла накануне поздно вечером в гостинице Lighthouse Inn недалеко от Ливерпуля. Стрелявший смог сбежать, его разыскивает полиция. Предположительно, преступник скрылся на машине, которая стояла на парковке отеля. От полученных огнестрельных ранений скончалась женщина, трое мужчин госпитализированы, рассказали стражи порядка.

"Мы понимаем, что это по-настоящему шокирующий и ошеломляющий инцидент, который произошёл буквально накануне Рождества в заведении, полном молодых людей", — отметил начальник отдела Сыскной полиции Мерсисайда Дэйв Маккогхрин.