Лучший бомбардир РПЛ Сычевой сменил клуб и фамилию
Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года
Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой сменил клуб и фамилию. Фото © Telegram / ПФК "Крылья Советов"
Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой подписал контракт с футбольным клубом "Крылья Советов" на 3,5 года. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.
Владимир Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года. Видео © Telegram / ПФК "Крылья Советов"
"Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в "Крылья" — это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей", — заявил гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.
Кстати, выступать в команде футболист будет под фамилией Писарский. Как отметили в пресс-службе, в скором времени он даст интервью, в котором объяснит, с чем связано такое решение.
Ранее уже было известно о переходе Сычевого в "Крылья Советов". В частности, его подтвердил президент "Оренбурга". По некоторым данным, за футболиста "Крылья" предложили "Оренбургу" 100 миллионов рублей, а самому спортсмену — контракт на 3,5 года, зарплату в четыре миллиона и подъёмные в 35 миллионов.