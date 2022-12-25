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25 декабря, 11:28

Лучший бомбардир РПЛ Сычевой сменил клуб и фамилию

Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года

<p>Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой сменил клуб и фамилию. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/fckssamara_official/5898" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "Крылья Советов"</a></p>

Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой сменил клуб и фамилию. Фото © Telegram / ПФК "Крылья Советов"

Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой подписал контракт с футбольным клубом "Крылья Советов" на 3,5 года. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.

Владимир Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года. Видео © Telegram / ПФК "Крылья Советов"

"Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в "Крылья" это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей", — заявил гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

Кстати, выступать в команде футболист будет под фамилией Писарский. Как отметили в пресс-службе, в скором времени он даст интервью, в котором объяснит, с чем связано такое решение.

Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин прокомментировал переход Сычевого

Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин прокомментировал переход Сычевого

Ранее уже было известно о переходе Сычевого в "Крылья Советов". В частности, его подтвердил президент "Оренбурга". По некоторым данным, за футболиста "Крылья" предложили "Оренбургу" 100 миллионов рублей, а самому спортсмену — контракт на 3,5 года, зарплату в четыре миллиона и подъёмные в 35 миллионов.

Николь Вербер

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