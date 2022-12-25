Лучший бомбардир РПЛ Сычевой сменил клуб и фамилию

Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой подписал контракт с футбольным клубом "Крылья Советов" на 3,5 года. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.

Владимир Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года. Видео © Telegram / ПФК "Крылья Советов"

"Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в "Крылья" — это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей", — заявил гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

Кстати, выступать в команде футболист будет под фамилией Писарский. Как отметили в пресс-службе, в скором времени он даст интервью, в котором объяснит, с чем связано такое решение.