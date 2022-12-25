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25 декабря, 11:18

Анкара и Москва обсуждают открытие воздушного пространства Сирии для турецких ВВС

Турция и Россия ведут переговоры об открытии воздушного пространства над Сирией для турецких ВВС с целью проведения возможной трансграничной операции, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Мы ведём переговоры с Россией по всем вопросам, включая открытие воздушного пространства", — сказал Акар, отвечая на вопрос журналиста Daily Sabah о возможном открытии воздушного пространства над Сирией.

В то же время в заявлении, опубликованном на сайте турецкого Министерства национальной обороны, нет цитаты, в которой бы говорилось, что страны обсуждают именно этот вопрос.

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shutterstock

Ирина Фальке

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