Анкара и Москва обсуждают открытие воздушного пространства Сирии для турецких ВВС
Турция и Россия ведут переговоры об открытии воздушного пространства над Сирией для турецких ВВС с целью проведения возможной трансграничной операции, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Мы ведём переговоры с Россией по всем вопросам, включая открытие воздушного пространства", — сказал Акар, отвечая на вопрос журналиста Daily Sabah о возможном открытии воздушного пространства над Сирией.
В то же время в заявлении, опубликованном на сайте турецкого Министерства национальной обороны, нет цитаты, в которой бы говорилось, что страны обсуждают именно этот вопрос.
Ранее министр обороны Турции призвал НАТО сказать стоп "беззаконию" Греции. Он подчеркнул, что "Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы".
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