Педиатр перечислила самые опасные детские игрушки

Врач-педиатр "СМ-Клиники" для детей и подростков Ольга Татаркина в беседе с Лайфом перечислила игрушки, которые не стоит покупать детям.

По словам эксперта, во-первых, они должны соответствовать возрасту. Например, не стоит давать малышу до года сложный конструктор с мелкими деталями, поскольку он не принесёт никакой пользы. Ребёнку также не нужны хрупкие игрушки, которые могут легко сломаться и травмировать его; с осторожностью нужно обращаться с конструктором из магнитов (неокуб), который крайне опасен для жизни и здоровья детей.

Если ребёнок проглотит несколько мелких магнитов, удалить их можно будет только операционным путём, предупредила Татаркина. Дело в том, что они притягиваются друг к другу, вызывая прободение стенок кишечника и/или желудка.

"Не лучший подарок для ребёнка любого возраста — оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли, кинжалы достаточно травмоопасны и в детских руках могут стать причиной нанесения серьёзного вреда здоровью как себе, так и окружающим", — отметила эксперт.

Также опасны игрушки с пропеллерами. При их запуске ребёнок может получить травму лица или глаз пропеллером, а внезапно прервавшийся полёт может спровоцировать падение "авиатехники" на голову малышу. Помимо того, не стоит покупать гидрогелевые шарики, которые нередко становятся инородными телами наружных слуховых проходов, преддверия носа, желудка, кишечника и дыхательных путей. Причём их способность увеличиваться в размерах при попадании во влажную среду создаёт немалые трудности для их извлечения.

"Если вы не хотите нанести вред психике своего чада, не дарите кукол-монстров. Немалую опасность таят в себе и музыкальные инструменты. При покупке дудочек, свистелок, пищалок надо обращать внимание на допустимый порог громкости в 65 децибелов, иначе может пострадать слух ребёнка", — предупредила специалист.

Кроме того, стоит избегать изобилия ярких, мигающих, светящихся, издающих разные звуки игрушек. Избыток стимуляции органов чувств может приводить к задержке речевого развития и нарушению психического здоровья ребёнка, отметила собеседница Лайфа.