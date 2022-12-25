Лавров назвал главным итогом года "прояснение" по мировым лидерам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главным итогом уходящего 2022 года прояснение того, кто из лидеров на международной арене сегодня является договороспособным, а кому отныне верить нельзя.

"Главный вывод и итог: ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", — сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".