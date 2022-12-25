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25 декабря, 03:57

Глава МИД Китая Ван И назвал отношения с Россией крепкими, как монолит

Взаимное доверие между Россией и Китаем в уходящем году лишь укрепилось, сейчас отношения крепки, как монолит. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В течение года Китай и Россия твёрдо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов, наше политическое и стратегическое взаимное доверие ещё больше укрепилось", — сказал Ван И.

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По словам министра, две страны твёрдо выступают против гегемонии и новой холодной войны, отношения Москвы и Пекина не нацелены против какой-либо третьей стороны. Он добавил, что сотрудничество между Москвой и Пекином за последний год стало "более зрелым и прочным", невосприимчивым к изменениям международной обстановки.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал "новую эру" российско-китайских отношений. По его словам, Пекин готов сближаться с Москвой ради справедливого глобального управления.

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fmprc.gov.cn

Артур Лапсаков

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