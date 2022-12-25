Король Испании Филипп VI считает, что украинский конфликт спровоцировал энергокризис

Кризис в энергетической сфере стал последствием украинского конфликта, заявил король Испании Филипп VI во время рождественского обращения к нации, транслируемого по местному телевидению.



"Ситуация на Украине спровоцировала энергетический кризис с серьёзными последствиями для промышленности, торговли и транспорта", — заявил Филипп VI, отметив, что конфликт также затронул безопасность королевства.

Монарх считает, что нынешняя ситуация оказывает такое же "глубокое влияние" на экономику, как и последствия пандемии коронавируса.