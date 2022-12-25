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25 декабря, 03:04

Король Испании Филипп VI считает, что украинский конфликт спровоцировал энергокризис

Кризис в энергетической сфере стал последствием украинского конфликта, заявил король Испании Филипп VI во время рождественского обращения к нации, транслируемого по местному телевидению.

"Ситуация на Украине спровоцировала энергетический кризис с серьёзными последствиями для промышленности, торговли и транспорта", — заявил Филипп VI, отметив, что конфликт также затронул безопасность королевства.

Монарх считает, что нынешняя ситуация оказывает такое же "глубокое влияние" на экономику, как и последствия пандемии коронавируса.

В США признали утрату былого величия из-за украинского кризиса

В США признали утрату былого величия из-за украинского кризиса

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожаловался на тяжёлые времена в стране. Политик считает, что ФРГ идёт "против ветра", но радуется, что "Европа едина".

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ТАСС / RONALD WITTEK

Анатолий Симоненко

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