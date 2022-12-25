В США раскрыли главную ложь года — о России и "Северных потоках"
Ведущий Fox Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрыве "Северных потоков"
Самой глупой ложью 2022 года стали обвинения со стороны США в том, что Россия устроила подрывы "Северных потоков". Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Мы начнём, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооружённого конфликта. Он стоит за этим в любом случае!" — сказал с иронией Карлсон в эфире канала.
С совершенно серьёзным лицом об этом заявляли американские СМИ, указал Такер, показав отрывки эфира, где ведущие CNN, гости, в том числе бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, голословно обвиняли в этом Москву. В заключение ведущий заметил, что Россия явно не взрывала свои трубопроводы, ведь их подрывы являются проделками администрации Байдена, под которыми "они подписались".
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
Сайт Береговой охраны Швеции