В США раскрыли главную ложь года — о России и "Северных потоках"

Самой глупой ложью 2022 года стали обвинения со стороны США в том, что Россия устроила подрывы "Северных потоков". Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Мы начнём, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооружённого конфликта. Он стоит за этим в любом случае!" — сказал с иронией Карлсон в эфире канала.