В Госдепе прокомментировали версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Госдеп счёл безосновательными версии о причастности США к подрыву "Северных потоков"
США считают безосновательными любые версии о причастности американской стороны к диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента.
"Любые предположения о том, что Соединённые Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными", — сказал представитель ведомства.
Собеседник агентства также добавил, что Вашингтон считает произошедшее диверсией, в связи с этим американская сторона намерена и дальше действовать в тесной координации с европейскими странами по расследованию инцидентов.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
ТАСС/AР