В Госдепе прокомментировали версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"

США считают безосновательными любые версии о причастности американской стороны к диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента.

"Любые предположения о том, что Соединённые Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными", — сказал представитель ведомства.