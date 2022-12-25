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25 декабря, 01:49

Блинкен предупредил о катастрофе из-за очередного запрета для женщин в Афганистане

Блинкен: США обеспокоены решением талибов запретить женщинам работу в НПО

Соединённые Штаты обеспокоены решением властей Афганистана запретить женщинам работу в неправительственных организациях (НПО). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа", — сказал Блинкен на брифинге.

В Вашингтоне обеспокоены, что это решение подорвёт крайне необходимое, позволяющее спасать жизни содействие миллионам людей.

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Напомним, Министерство экономики в сформированном радикальным движением "Талибан"* Правительстве Афганистана потребовало от всех НПО отстранить женщин от работы. Уведомление разослано под угрозой отнять лицензию.

* Деятельность организации запрещена ООН.

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Twitter / Secretary Antony Blinken

Артур Лапсаков

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