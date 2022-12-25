Блинкен предупредил о катастрофе из-за очередного запрета для женщин в Афганистане
Блинкен: США обеспокоены решением талибов запретить женщинам работу в НПО
Соединённые Штаты обеспокоены решением властей Афганистана запретить женщинам работу в неправительственных организациях (НПО). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа", — сказал Блинкен на брифинге.
В Вашингтоне обеспокоены, что это решение подорвёт крайне необходимое, позволяющее спасать жизни содействие миллионам людей.
Напомним, Министерство экономики в сформированном радикальным движением "Талибан"* Правительстве Афганистана потребовало от всех НПО отстранить женщин от работы. Уведомление разослано под угрозой отнять лицензию.
* Деятельность организации запрещена ООН.
Twitter / Secretary Antony Blinken