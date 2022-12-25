Катар может взять Германию в газовую западню, пишут СМИ

Германия может оказаться во власти Катара в стремлении заместить поставки энергоресурсов из РФ на фоне коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП), передаёт издание Die Welt.

Энергетический кризис дал силу странам Персидского залива, включая Катар, являющийся самым крупным экспортёром сжиженного природного газа. Политики Европы стремятся заключить контракты на поставки энергоресурсов. Однако, как пишет газета, Германия может остаться без газа после скандала с бывшей замглавы ЕП Евой Кайли, связанного с ЧМ по футболу, прошедшим в Катаре.

"Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран", — пишет Die Welt.

Журналисты напомнили, что немецкие компании недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года, однако теперь Федеральное правительство Германии несколько раз подумает перед тем, как делать определённые заявления и решения, которые могут "разозлить" шейхов.