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24 декабря, 23:42

В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время баскетбольного матча

Минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе имени Хасана Мустафы во время баскетбольного матча между командами из Каира и Александрии. Об этом пишет портал Ahram Online со ссылкой на Минздрав страны.

В египетском Городе имени 6 Октября минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе во время баскетбольного матча между командами из Каира и Александрии. Видео @ Twitter / @EgyptTodayMag

Игра была прервана. Как уточнили в ведомстве, у пострадавших кровотечения и переломы, но их жизни ничего не угрожает. На эвакуацию людей потребовалась 21 машина скорой помощи. Причиной случившегося могла стать активная поддержка болельщиков, которую не выдержали конструкции сооружения, открывшегося в 2020 году.

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Ранее Лайф сообщал, что в Стамбуле четыре человека пострадали при обрушении балкона в ресторане. Это случилось, когда в заведении было много людей. Конструкция провалилась в воду пролива Босфор.

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Кадр из видео Twitter / @EgyptTodayMag

Анатолий Симоненко

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