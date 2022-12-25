В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время баскетбольного матча

Минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе имени Хасана Мустафы во время баскетбольного матча между командами из Каира и Александрии. Об этом пишет портал Ahram Online со ссылкой на Минздрав страны.

В египетском Городе имени 6 Октября минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе во время баскетбольного матча между командами из Каира и Александрии. Видео @ Twitter / @EgyptTodayMag

Игра была прервана. Как уточнили в ведомстве, у пострадавших кровотечения и переломы, но их жизни ничего не угрожает. На эвакуацию людей потребовалась 21 машина скорой помощи. Причиной случившегося могла стать активная поддержка болельщиков, которую не выдержали конструкции сооружения, открывшегося в 2020 году.