В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время баскетбольного матча
Минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе имени Хасана Мустафы во время баскетбольного матча между командами из Каира и Александрии. Об этом пишет портал Ahram Online со ссылкой на Минздрав страны.
В египетском Городе имени 6 Октября минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе во время баскетбольного матча между командами из Каира и Александрии. Видео @ Twitter / @EgyptTodayMag
Игра была прервана. Как уточнили в ведомстве, у пострадавших кровотечения и переломы, но их жизни ничего не угрожает. На эвакуацию людей потребовалась 21 машина скорой помощи. Причиной случившегося могла стать активная поддержка болельщиков, которую не выдержали конструкции сооружения, открывшегося в 2020 году.
Ранее Лайф сообщал, что в Стамбуле четыре человека пострадали при обрушении балкона в ресторане. Это случилось, когда в заведении было много людей. Конструкция провалилась в воду пролива Босфор.
Кадр из видео Twitter / @EgyptTodayMag