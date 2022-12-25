Игрок "Крыльев" Пиняев сообщил губернатору Самарской области об уходе из клуба

"Молодец, что позвонил. Тебя это характеризует как мужчину, это поступок. Я это ценю. Понятно, что я не рад это слышать, скажу тебе честно. Был бы рад, если бы ты остался в клубе. Но я тебе обещал, что никогда никаких препятствий не буду чинить твоему росту и развитию", — сказал Азаров в ходе беседы.