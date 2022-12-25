Игрок "Крыльев" Пиняев сообщил губернатору Самарской области об уходе из клуба
Губернатор Самарской области Азаров подтвердил уход Пиняева из "Крыльев Советов"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход футболиста "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в "Локомотив". Глава региона опубликовал видео разговора со спортсменом, в котором тот выразил благодарность за поддержку.
"Молодец, что позвонил. Тебя это характеризует как мужчину, это поступок. Я это ценю. Понятно, что я не рад это слышать, скажу тебе честно. Был бы рад, если бы ты остался в клубе. Но я тебе обещал, что никогда никаких препятствий не буду чинить твоему росту и развитию", — сказал Азаров в ходе беседы.
Губернатор пожелал 18-летнему футболисту успехов и выразил надежду, что его выбор не станет ошибкой.
Ранее Сергей Пиняев заявил, что сборную России могут допустить к отборочному турниру ЧМ-2026. По его словам, все игроки национальной команды надеются на лучшее.