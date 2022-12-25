Названа неожиданная причина, почему Генри Кавилла лишили роли Ведьмака
Генри Кавилла могли лишить роли в "Ведьмаке" за токсичное отношение к женщинам
Причиной увольнения Генри Кавилла со съёмок "Ведьмака" могло стать его токсичное поведение по отношению к женщинам, пишет аноним DeuxMoi, известный инсайдами о мире западного шоу-бизнеса.
По данным источника, Кавилл часто проявлял токсичное отношение ко всем, в частности к сценаристу и режиссёру Лорен Шмидт Хиссрих. При этом в ходе съёмок первого сезона такого поведения за актёром замечено не было. Кроме того, его обвиняют в том, что он периодически изменял сценарий, никого об этом не предупреждая. Вместе с тем на него жаловался буквально каждый отдел съёмочной группы. Существует мнение, что актёр перенял такое поведение из токсичной игровой среды.
Впрочем, актёру пришлось уйти не только из "Ведьмака". Ранее стало известно, что руководитель DC Studios режиссёр Джеймс Ганн начал работу над сценарием нового фильма про Супермена без предыдущего исполнителя этой роли — Кавилла.
Wikipedia / Gage Skidmore