Названа неожиданная причина, почему Генри Кавилла лишили роли Ведьмака

По данным источника, Кавилл часто проявлял токсичное отношение ко всем, в частности к сценаристу и режиссёру Лорен Шмидт Хиссрих. При этом в ходе съёмок первого сезона такого поведения за актёром замечено не было. Кроме того, его обвиняют в том, что он периодически изменял сценарий, никого об этом не предупреждая. Вместе с тем на него жаловался буквально каждый отдел съёмочной группы. Существует мнение, что актёр перенял такое поведение из токсичной игровой среды.