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24 декабря, 21:40

В Гюмри задержан россиянин, подозреваемый в убийстве 37-летней соотечественницы

В Гюмри правоохранители задержали россиянина, которого подозревают в убийстве 37-летней соотечественницы. По данным Следственного комитета Армении, пара проживала в арендованной квартире.

Информацию о происшествии полицейские получили утром в субботу, а в квартире они обнаружили тело женщины. Под подозрение попал 20-летний россиянин.

"Между мужчиной, арендовавшим квартиру, и проживающей вместе с ним его подругой, гражданкой России 1985 года рождения, возникла ссора, во время которой мужчина нанёс ей телесные повреждения, повлёкшие смерть, и скрылся с места происшествия", — указано на сайте регионального главка СК.

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Правоохранители уже допросили подозреваемого и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следствие по делу продолжается.

Ранее Лайф писал, что в Дубовском районе Волгоградской области нашли тело пропавшей местной жительницы Ирины Богатырёвой, которую искали с октября. Теперь будут устанавливаться причины гибели женщины, для этого уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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