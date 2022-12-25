В Гюмри задержан россиянин, подозреваемый в убийстве 37-летней соотечественницы

В Гюмри правоохранители задержали россиянина, которого подозревают в убийстве 37-летней соотечественницы. По данным Следственного комитета Армении, пара проживала в арендованной квартире.

Информацию о происшествии полицейские получили утром в субботу, а в квартире они обнаружили тело женщины. Под подозрение попал 20-летний россиянин.

"Между мужчиной, арендовавшим квартиру, и проживающей вместе с ним его подругой, гражданкой России 1985 года рождения, возникла ссора, во время которой мужчина нанёс ей телесные повреждения, повлёкшие смерть, и скрылся с места происшествия", — указано на сайте регионального главка СК.

Правоохранители уже допросили подозреваемого и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следствие по делу продолжается.