Морозы и замёрзшие трубы обрушили добычу природного газа в США, пишут СМИ

Зимний шторм в Соединённых Штатах привёл к рекордному однодневному падению добычи природного газа за последние более чем десять лет, передаёт агентство Bloomberg.

Аналитики выяснили, что поставки газа в Штатах за сутки сократились на 2,8 млн кубометров, что составляет около 10% от всего объёма. Причиной этому послужил сильный шторм, который обрушился на большую часть Северной Америки и привёл к замерзанию жидкости в магистральных газопроводах. Из-за этого некоторые скважины пришлось закрыть.

Одновременно с этим внутренний спрос на газ увеличился до наивысшего дневного уровня с начала 2019-го.