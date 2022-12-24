Морозы и замёрзшие трубы обрушили добычу природного газа в США, пишут СМИ
Bloomberg: Зимний шторм в США привёл к рекордному снижению добычи природного газа
Зимний шторм в Соединённых Штатах привёл к рекордному однодневному падению добычи природного газа за последние более чем десять лет, передаёт агентство Bloomberg.
Аналитики выяснили, что поставки газа в Штатах за сутки сократились на 2,8 млн кубометров, что составляет около 10% от всего объёма. Причиной этому послужил сильный шторм, который обрушился на большую часть Северной Америки и привёл к замерзанию жидкости в магистральных газопроводах. Из-за этого некоторые скважины пришлось закрыть.
Одновременно с этим внутренний спрос на газ увеличился до наивысшего дневного уровня с начала 2019-го.
Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов в США, во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали минус 41. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но позже число погибших увеличилось до 15. Объявлен режим ЧС.
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