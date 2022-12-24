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24 декабря, 20:45

Все застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly россияне вылетели на родину

Генконсул РФ в Хургаде: Все остававшиеся на курорте россияне отправлены на родину

Вынужденно оставшиеся в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly российские туристы отправлены на родину. Об этом заявил генеральный консул РФ Виктор Воропаев.

"Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly", — приводит его слова ТАСС.

Авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет до 26 декабря

Авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет до 26 декабря

Генконсул также объявил о завершении мероприятий по отправке домой не по своей воле задержавшихся в Хургаде граждан.

Ранее Лайф писал, что iFly согласовала все документы с ФАВТ Иордании для продолжения рейсов в Египет. Перелёты могли возобновиться уже 24 декабря, если бы авиакомпания получила разрешение Росавиации. На данный момент iFly отменила все рейсы в Египет вплоть до 26 декабря.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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