Все застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly россияне вылетели на родину
Генконсул РФ в Хургаде: Все остававшиеся на курорте россияне отправлены на родину
Вынужденно оставшиеся в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly российские туристы отправлены на родину. Об этом заявил генеральный консул РФ Виктор Воропаев.
"Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly", — приводит его слова ТАСС.
Генконсул также объявил о завершении мероприятий по отправке домой не по своей воле задержавшихся в Хургаде граждан.
Ранее Лайф писал, что iFly согласовала все документы с ФАВТ Иордании для продолжения рейсов в Египет. Перелёты могли возобновиться уже 24 декабря, если бы авиакомпания получила разрешение Росавиации. На данный момент iFly отменила все рейсы в Египет вплоть до 26 декабря.
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