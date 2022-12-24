Все застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly россияне вылетели на родину

Вынужденно оставшиеся в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly российские туристы отправлены на родину. Об этом заявил генеральный консул РФ Виктор Воропаев.

"Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly", — приводит его слова ТАСС.