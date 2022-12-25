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24 декабря, 21:59

Талибы потребовали отстранить женщин от работы во всех НПО, пригрозив отнять лицензию

Неправительственные организации (НПО) Афганистана должны отстранить женщин от работы до дальнейшего уведомления. С таким требованием выступило Министерство экономики в сформированном радикальным движением "Талибан"* правительстве. В противном случае НПО грозят отъёмом лицензий, передаёт афганский телеканал TOLOnews.

"Поступили серьёзные жалобы на несоблюдение правил ношения хиджаба, а также других правил и предписаний, касающихся работы женщин в национальных и международных организациях", — сказано в уведомлении, разосланном министерством.

Такое требование Минэкономики талибов спровоцировало бурную реакцию со стороны представителей НПО и населения по всей стране.

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Ранее Лайф писал, что находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили девушкам обучаться в высших учебных заведениях. Приказ Министерства высшего образования страны был разослан в университеты, которые должны применить его в действие как можно скорее и сообщить о принятых мерах.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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