Талибы потребовали отстранить женщин от работы во всех НПО, пригрозив отнять лицензию

Неправительственные организации (НПО) Афганистана должны отстранить женщин от работы до дальнейшего уведомления. С таким требованием выступило Министерство экономики в сформированном радикальным движением "Талибан"* правительстве. В противном случае НПО грозят отъёмом лицензий, передаёт афганский телеканал TOLOnews.

"Поступили серьёзные жалобы на несоблюдение правил ношения хиджаба, а также других правил и предписаний, касающихся работы женщин в национальных и международных организациях", — сказано в уведомлении, разосланном министерством.

Такое требование Минэкономики талибов спровоцировало бурную реакцию со стороны представителей НПО и населения по всей стране.

Ранее Лайф писал, что находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили девушкам обучаться в высших учебных заведениях. Приказ Министерства высшего образования страны был разослан в университеты, которые должны применить его в действие как можно скорее и сообщить о принятых мерах.