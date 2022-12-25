Олимпийский чемпион признался, что ему не хватает лыжников из России

Возвращение российских спортсменов к участию в лыжных гонках могло бы оживить мужские соревнования. В этом TV2 признался двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг.

"В прошлом году россияне были сильнейшими на соревнованиях. Казалось, что они стали лучше как команда. Их немного не хватает, но мы понимаем, что их тут быть не может", — заявил Нортуг.

По словам спортсмена, охарактеризовавшего конкуренцию в нынешнем сезоне словом "грустно", возвращение россиян могло бы оживить мужские гонки. Он считает российскую команду невероятно сильной. Также Нортуг добавил, что соперников из РФ ему будет не хватать и после Рождества.