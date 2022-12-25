Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк признался в допущенной ошибке

Судья Шимон Марциняк, работавший на финальном матче прошедшего в Катаре чемпионата мира, завил, что допустил несколько ошибок в игре сборных Аргентины и Франции. Его слова приводит Sport.pl.

"Конечно, ошибки были. Я прервал французскую контратаку после безобразного фола Маркоса Акуньи. Я испугался, что тот, на ком сфолили, устроит разборки, и неправильно оценил ситуацию. Ничего не произошло, а я мог позволить продолжить игру и лишь затем показать нарушителю карточку. Не повезло", — сказал арбитр.

Однако Марчиняк признался, что в таком матче готов смириться с подобными ошибками, ведь главное — не допустить серьёзных просчётов.