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25 декабря, 00:32

Умер бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

На 66-м году жизни скончался Франко Фраттини — бывший министр иностранных дел Италии, занимавший пост председателя Госсовета. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Фраттини болел в течение некоторого времени и умер в Клинике Джемелли в Риме. По данным il Messaggero, у него было онкологическое заболевание.

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Франко Фраттини возглавлял МИД Италии с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год состоял в правительстве Сильвио Берлускони. С 2004-го по 2008-й он был еврокомиссаром и заместителем председателя Еврокомиссии. Должность председателя Госсовета он занимал с января этого года.

Ранее Лайф рассказывал о смерти известного британского рэпера и диджея Макси Джазза. Он был солистом электронной группы Faithless, известной по песням Insomnia, Salva Mea, God Is A DJ, One Step Too Far.

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Wikipedia / Quirinale.it

Артур Лапсаков

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