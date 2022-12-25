Умер бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

На 66-м году жизни скончался Франко Фраттини — бывший министр иностранных дел Италии, занимавший пост председателя Госсовета. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Фраттини болел в течение некоторого времени и умер в Клинике Джемелли в Риме. По данным il Messaggero, у него было онкологическое заболевание.

Франко Фраттини возглавлял МИД Италии с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год состоял в правительстве Сильвио Берлускони. С 2004-го по 2008-й он был еврокомиссаром и заместителем председателя Еврокомиссии. Должность председателя Госсовета он занимал с января этого года.