Россиянам перечислили нехорошие кредиты, которые лучше не брать

Перед решением взять кредит нужно чётко осознавать, что вы можете его выплачивать, ведь существуют займы, опасные для финансового благополучия. Об этом заявила юрист Елена Кудерко.

"Получившаяся доля расходов в доходах является показателем, который учитывает банк при принятии решения об одобрении кредита и условиях такого кредита. Пороговым значением является 50%, и сверх неё (доли. — Прим. ред.) заёмщик считается рискованным, поскольку он попросту не сможет рассчитаться по кредиту", — заявила Кудерко в беседе с агентством "Прайм".

Она подчеркнула, что, если речь идёт даже о сравнительно скромной сумме с высокими процентами и залогом, это чревато убытками. А если вам предлагают не прописанные в документе условия, лучше вовсе отказаться от подписания бумаг, добавила юрист.