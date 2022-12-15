Россияне стали менее охотно оформлять кредиты перед Новым годом

В декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% от общего объёма в течение года. Такую статистику раскрыл директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в беседе с RT.

По его словам, даже в декабре "карантинного" 2020 года доля выданных потребкредитов составила 10,6% от общегодового объёма, но сегодня россияне придерживаются сберегательной модели поведения и стараются не наращивать долговую нагрузку.

"В любом случае, чтобы в предновогодний период сделать выгодную покупку в кредит или приобрести подарок, гражданам стоит заранее проверить свой персональный кредитный рейтинг, среднее значение которого в ноябре 2022 года составило 431 балл (минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов)", — посоветовал эксперт.