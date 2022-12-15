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15 декабря, 09:59

Россияне стали менее охотно оформлять кредиты перед Новым годом

Национальное бюро кредитных историй указало на изменение тренда в предновогодней финансовой активности россиян

В декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% от общего объёма в течение года. Такую статистику раскрыл директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в беседе с RT.

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По его словам, даже в декабре "карантинного" 2020 года доля выданных потребкредитов составила 10,6% от общегодового объёма, но сегодня россияне придерживаются сберегательной модели поведения и стараются не наращивать долговую нагрузку.

"В любом случае, чтобы в предновогодний период сделать выгодную покупку в кредит или приобрести подарок, гражданам стоит заранее проверить свой персональный кредитный рейтинг, среднее значение которого в ноябре 2022 года составило 431 балл (минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов)", — посоветовал эксперт.

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Ранее эксперт по личным финансам назвала несколько шагов, которые помогут быстро покончить с кредитом. Так, ипотечникам стоить забыть про кредитки, ежегодно пересматривать страховку и чётко знать свои права.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Марина Калегина

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