В Минцифры нашли способ снизить количество спам-звонков
Минцифры предлагает усилить борьбу со спамом при помощи блокировки автообзвона
Минцифры РФ предлагает ввести блокировку автообзвона до подтверждения цели вызова, что, как утверждается, поможет в борьбе со спам-звонками, с которыми сталкиваются жители страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше", — говорится в тексте сообщения.
В случае введения блокировки мера коснётся лишь автообзвона, который оператор сможет обнаружить при помощи специальных программ. Данную инициативу ведомство уже обсудило с представителями рынка, которые уверены, что нововведение поможет в борьбе не только со спамом, но и с телефонными мошенниками. Кроме того, Минцифры предложило раскрывать информацию о компании, которая звонит тому или иному абоненту.
Ранее Лайф сообщал, что российским компаниям могут ввести лимит на спам-звонки потенциальным и действующим клиентам с целью прорекламировать свои товары и услуги.
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