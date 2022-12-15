В Минцифры нашли способ снизить количество спам-звонков

Минцифры РФ предлагает ввести блокировку автообзвона до подтверждения цели вызова, что, как утверждается, поможет в борьбе со спам-звонками, с которыми сталкиваются жители страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше", — говорится в тексте сообщения.

В случае введения блокировки мера коснётся лишь автообзвона, который оператор сможет обнаружить при помощи специальных программ. Данную инициативу ведомство уже обсудило с представителями рынка, которые уверены, что нововведение поможет в борьбе не только со спамом, но и с телефонными мошенниками. Кроме того, Минцифры предложило раскрывать информацию о компании, которая звонит тому или иному абоненту.