Блогера-иноагента из Ярославля оштрафовали за недостаточно большой шрифт

Блогера Андрея Алексеева* из Ярославля оштрафовали на десять тысяч рублей за недостаточно большой шрифт на маркировке иностранного агента. Как сообщает РИА "Новости" , ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда, это первый штраф за подобное правонарушение в России.

В суде рассказали, что 1 апреля Алексеев не сопроводил видеоролик, размещённый в соцсети "ВКонтакте", иноагентской маркировкой. Кроме того, размер заглавных букв плашки к аудиозаписи, опубликованной 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора (РКН) к шрифту предупреждения. На суде россиянин сказал, что в первом случае после жалобы прокуратуры он сразу же добавил маркировку об иноагентах к описанию видеозаписи. Во втором случае Алексеев пояснил, что написал плашку с помощью клавиши Caps Lock. При этом технический инструментарий соцсети "ВКонтакте" не позволяет при осуществлении публикации увеличить шрифт в два раза, как это требуют в РКН, отметил блогер.