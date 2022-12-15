Блогера-иноагента из Ярославля оштрафовали за недостаточно большой шрифт
В России впервые оштрафовали блогера за размер букв в маркировке иностранного агента
Блогера Андрея Алексеева* из Ярославля оштрафовали на десять тысяч рублей за недостаточно большой шрифт на маркировке иностранного агента. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда, это первый штраф за подобное правонарушение в России.
В суде рассказали, что 1 апреля Алексеев не сопроводил видеоролик, размещённый в соцсети "ВКонтакте", иноагентской маркировкой. Кроме того, размер заглавных букв плашки к аудиозаписи, опубликованной 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора (РКН) к шрифту предупреждения. На суде россиянин сказал, что в первом случае после жалобы прокуратуры он сразу же добавил маркировку об иноагентах к описанию видеозаписи. Во втором случае Алексеев пояснил, что написал плашку с помощью клавиши Caps Lock. При этом технический инструментарий соцсети "ВКонтакте" не позволяет при осуществлении публикации увеличить шрифт в два раза, как это требуют в РКН, отметил блогер.
"Алексеев подал жалобу на постановление, но Ярославский областной суд на заседании 14 декабря 2022 года, изучив доводы жалобы и материалы дела, оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сообщили в суде.
Ранее Лайф сообщал о том, что Министерство юстиции России создало объединённый реестр иностранных агентов, в который включены физические и юридические лица, получившие ранее данный статус. В список входит 493 организации и гражданина.
* Включён в реестр иностранных агентов.
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