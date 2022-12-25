Два пассажира погибли, трое пропали после падения автобуса в реку на северо-западе Испании

Два пассажира погибли при падении в реку автобуса в испанской провинции Понтеведра, трое остаются пропавшими без вести. Как сообщает агентство EFE, на месте работают пожарные и Гражданская гвардия Испании.

"Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, ещё двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде", — пишет источник.