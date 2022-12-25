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25 декабря, 02:10

Два пассажира погибли, трое пропали после падения автобуса в реку на северо-западе Испании

<p>В Испании в провинции Понтеведра автобус упал в реку. Обложка @ Twitter / <a href="https://twitter.com/G24Noticias" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@G24Noticias</a></p>

В Испании в провинции Понтеведра автобус упал в реку. Обложка @ Twitter / @G24Noticias

Два пассажира погибли при падении в реку автобуса в испанской провинции Понтеведра, трое остаются пропавшими без вести. Как сообщает агентство EFE, на месте работают пожарные и Гражданская гвардия Испании.

"Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, ещё двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде", — пишет источник.

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Ранее похожий случай произошёл на севере Египта, когда в результате падения автобуса в речной канал 20 человек погибли, ещё 16 получили ранения. При этом водитель успел выпрыгнуть из автобуса при падении.

Анатолий Симоненко

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