Принц Гарри и Меган Маркл назвали извинения The Sun за слова Кларксона пиар-ходом
Извинения британского таблоида The Sun за недавнюю колонку ведущего The Grand Tour Джереми Кларксона, в которой он негативно высказался о Меган Маркл, являются не более чем пиар-ходом. Так считает представитель Маркл и принца Гарри, слова которого приводит The Huffington Post. Он высказал уверенность в этом, указав, что журналист даже не позвонил герцогине Сассекской с извинениями.
"Хотя общественность абсолютно заслуживает сожалений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в такой ситуации, если бы The Sun не продолжала наживаться на ненависти, насилии и женоненавистничестве и эксплуатировать их. <...> Настоящим извинением было бы изменение их освещения и этических стандартов для всех", — заявил представитель.
Ранее Лайф писал, что таблоид принёс публичные извинения за статью Джереми Кларксона о супруге Гарри и поднявшегося после неё общественного резонанса. Ведущий автомобильного шоу после документального сериала Netflix "Гарри и Меган" заявил, что герцогиню Сассекскую стоило бы провести по улицам голой и забросать нечистотами и что его ровесники придерживаются той же позиции.