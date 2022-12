Принц Гарри и Меган Маркл назвали извинения The Sun за слова Кларксона пиар-ходом

Извинения британского таблоида The Sun за недавнюю колонку ведущего The Grand Tour Джереми Кларксона, в которой он негативно высказался о Меган Маркл, являются не более чем пиар-ходом. Так считает представитель Маркл и принца Гарри, слова которого приводит The Huffington Post. Он высказал уверенность в этом, указав, что журналист даже не позвонил герцогине Сассекской с извинениями.