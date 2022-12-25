В США 23 человека погибли во время снежной бури

Количество погибших в различных происшествиях, спровоцированных снежной бурей в Соединённых Штатах, увеличилось до 23. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Полиция в США рекомендует не выезжать на дороги во время снежной бури, так как поисково-спасательные операции движутся крайне медленно. Видео @ Twitter / nyspolice

Трагедии произошли в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. По данным сервиса Flightaware.com, из-за непогоды было отменено свыше 2,3 тысячи рейсов. Как указывает poweroutage.us, без электричества из-за снежной бури осталось порядка 240 тысяч пользователей.