В США 23 человека погибли во время снежной бури
NBC: Количество погибших из-за снежной бури в США возросло до 23 человек
Количество погибших в различных происшествиях, спровоцированных снежной бурей в Соединённых Штатах, увеличилось до 23. Об этом сообщает телекомпания NBC.
Полиция в США рекомендует не выезжать на дороги во время снежной бури, так как поисково-спасательные операции движутся крайне медленно. Видео @ Twitter / nyspolice
Трагедии произошли в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. По данным сервиса Flightaware.com, из-за непогоды было отменено свыше 2,3 тысячи рейсов. Как указывает poweroutage.us, без электричества из-за снежной бури осталось порядка 240 тысяч пользователей.
Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США. Местами температура опустилась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали минус 41. Объявлен режим ЧС.
Twitter / @AhmedYo32362180