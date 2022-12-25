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25 декабря, 03:33

Госкомиссия Китая перестала публиковать ежедневные сводки по ковиду

Национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC) больше не будет публиковать ежедневные данные по количеству заболевших коронавирусом. С 25 декабря эти функции взял на себя Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), сообщает Reuters со ссылкой на заявление NHC.

"Соответствующая информация о CoViD теперь будет публиковаться китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний", — говорится в комментарии.

Однако не уточняется, как часто ЦКЗ будет обновлять информацию.

ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае

ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае

Согласно последним данным, которые приводило агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание NHC, с начала декабря ковид обнаружен у четверти миллиарда жителей Китая (около 18% населения страны). Это крупнейший всплеск заболеваемости с начала пандемии.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида. По его словам, Пекин, отменяя жёсткие ограничения, выбрал стратегию контролируемо переболеть.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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