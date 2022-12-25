Госкомиссия Китая перестала публиковать ежедневные сводки по ковиду
Национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC) больше не будет публиковать ежедневные данные по количеству заболевших коронавирусом. С 25 декабря эти функции взял на себя Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), сообщает Reuters со ссылкой на заявление NHC.
"Соответствующая информация о CoViD теперь будет публиковаться китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний", — говорится в комментарии.
Однако не уточняется, как часто ЦКЗ будет обновлять информацию.
Согласно последним данным, которые приводило агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание NHC, с начала декабря ковид обнаружен у четверти миллиарда жителей Китая (около 18% населения страны). Это крупнейший всплеск заболеваемости с начала пандемии.
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида. По его словам, Пекин, отменяя жёсткие ограничения, выбрал стратегию контролируемо переболеть.
Unsplash