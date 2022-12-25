Госкомиссия Китая перестала публиковать ежедневные сводки по ковиду

Национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC) больше не будет публиковать ежедневные данные по количеству заболевших коронавирусом. С 25 декабря эти функции взял на себя Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), сообщает Reuters со ссылкой на заявление NHC.

"Соответствующая информация о CoViD теперь будет публиковаться китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний", — говорится в комментарии.

Однако не уточняется, как часто ЦКЗ будет обновлять информацию.

Согласно последним данным, которые приводило агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание NHC, с начала декабря ковид обнаружен у четверти миллиарда жителей Китая (около 18% населения страны). Это крупнейший всплеск заболеваемости с начала пандемии.