На заводе "Нафтан" в Белоруссии загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Витебской области Белоруссии на нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан" произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Оно было оперативно потушено, никто не пострадал.

"Сегодня в 10:12 спасателям поступило сообщение о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6 на территории ОАО "Нафтан" ... В 11:23 возгорание было оперативно локализовано спасателями, горение не вышло за пределы конструкции резервуара. В 11:23 возгорание ликвидировано, никто не пострадал", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского МЧС.

В ведомстве добавили, что работа установки для первичного фракционирования нефти и технологический процесс не нарушены. Определением причины пожара и нанесённого ущерба займётся объектовая комиссия предприятия.