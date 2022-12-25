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25 декабря, 10:51

На заводе "Нафтан" в Белоруссии загорелся резервуар с нефтепродуктами

<p>На заводе "Нафтан" в Белоруссии загорелся резервуар с нефтепродуктами. Обложка © <a href="https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/409236/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МЧС Беларуси</a></p>

На заводе "Нафтан" в Белоруссии загорелся резервуар с нефтепродуктами. Обложка © Пресс-служба МЧС Беларуси

В Витебской области Белоруссии на нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан" произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Оно было оперативно потушено, никто не пострадал.

"Сегодня в 10:12 спасателям поступило сообщение о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6 на территории ОАО "Нафтан" ... В 11:23 возгорание было оперативно локализовано спасателями, горение не вышло за пределы конструкции резервуара. В 11:23 возгорание ликвидировано, никто не пострадал", говорится в сообщении пресс-службы белорусского МЧС.

В ведомстве добавили, что работа установки для первичного фракционирования нефти и технологический процесс не нарушены. Определением причины пожара и нанесённого ущерба займётся объектовая комиссия предприятия.

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Лайф писал о пожаре в ангаре с газовыми баллонами в Москве. Объект принадлежит Всероссийскому институту лёгких сплавов, площадь возгорания — 400 квадратных метров.

Матвей Шандрыголов

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