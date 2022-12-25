ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 декабря 2022, 10:50

Две группы бойцов ВСУ ликвидированы во время разведки у села Червоная Диброва

Минобороны РФ: ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ в ЛНР

Две разведывательные группы украинской армии, которые собирали информацию у села Червоная Диброва в Луганской Народной Республике, были обнаружены российскими военными и уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населённого пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике", — сообщил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, также на Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение двум ротным тактическим группам украинской армии у села Терны в Донецкой Народной Республике. За сутки на данном направлении ВСУ лишились до 60 солдат убитыми и ранеными, четырёх боевых бронированных машин и трёх пикапов.

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ

Ранее Минобороны сообщило о сбитом вертолёте Ми-8 ВСУ и 15 перехваченных беспилотниках. БПЛА были замечены и уничтожены в районах населённых пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володино, Артёмовск и Ольгинка в ДНР.

BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar