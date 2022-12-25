Две группы бойцов ВСУ ликвидированы во время разведки у села Червоная Диброва

Две разведывательные группы украинской армии, которые собирали информацию у села Червоная Диброва в Луганской Народной Республике, были обнаружены российскими военными и уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населённого пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике", — сообщил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, также на Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение двум ротным тактическим группам украинской армии у села Терны в Донецкой Народной Республике. За сутки на данном направлении ВСУ лишились до 60 солдат убитыми и ранеными, четырёх боевых бронированных машин и трёх пикапов.