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25 декабря, 10:44

ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России за последние сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населённых пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", — заявил он.

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ

Лайф писал, что ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Также российскими военными было перехвачено 15 вражеских беспилотников.

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ТАСС / Федосеев Лев

Матвей Шандрыголов

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