ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России за последние сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населённых пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", — заявил он.