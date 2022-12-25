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25 декабря, 10:38

Три американские М777 уничтожены на позициях ВСУ в Харьковской области и ДНР

МО РФ: Три американские системы М777 уничтожены в Харьковской области и ДНР

Три артиллерийские системы М-777 ВСУ, которые были произведены в США, уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — сказал представитель Минобороны.

В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников

В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.

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ТАСС / ZUMA

Оксана Попова

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