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Опубликовано 25 декабря 2022, 10:38

Три американские М777 уничтожены на позициях ВСУ в Харьковской области и ДНР

МО РФ: Три американские системы М777 уничтожены в Харьковской области и ДНР

Три артиллерийские системы М-777 ВСУ, которые были произведены в США, уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — сказал представитель Минобороны.

В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников
В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.

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ТАСС / ZUMA

Оксана Попова
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