Три американские М777 уничтожены на позициях ВСУ в Харьковской области и ДНР

Три артиллерийские системы М-777 ВСУ, которые были произведены в США, уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — сказал представитель Минобороны.