Три американские М777 уничтожены на позициях ВСУ в Харьковской области и ДНР
МО РФ: Три американские системы М777 уничтожены в Харьковской области и ДНР
Три артиллерийские системы М-777 ВСУ, которые были произведены в США, уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — сказал представитель Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.
ТАСС / ZUMA