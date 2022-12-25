Названы самые опасные бойцы в рядах ВСУ

Украинские бойцы, которые разделяют принципы фашистской идеологии, представляют наибольшую опасность. Как рассказал в беседе с Ura.ru офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, у этих людей нет никаких морально-этических признаков.

"Наиболее опасные те, кто мотивирован. То есть националисты, фашисты, радикалы, которые проповедуют фашистскую идеологию. Они действительно опасны. Потому что у них нет никаких морально-этических признаков. Они готовы убивать женщин, стариков, детей без всякого зазрения совести. Эти люди наносят удары по мирным городам и районам, где даже нет наших военнослужащих", — сказал офицер.

По его мнению, данная категория должна быть "демилитаризирована и денацифицирована", так как иного выхода в сложившейся ситуации нет. Вместе с этим Марочко подчеркнул, что в рядах украинской армии также есть вполне безобидные солдаты — менее опасные, которые даже переходят на сторону ВС РФ. Как правило, таких бойцов киевский режим отправляет на фронт силой, где обязывает приводить в действие преступные приказы. Военные в свою очередь выполнять их отказываются.

"Очень много сейчас пытаются дезертировать, покинуть позиции, перейти на нашу сторону", — подчеркнул военный.