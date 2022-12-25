Названы самые опасные бойцы в рядах ВСУ
Марочко: Бойцы ВСУ с фашистской идеологией представляют самую серьёзную опасность
Украинские бойцы, которые разделяют принципы фашистской идеологии, представляют наибольшую опасность. Как рассказал в беседе с Ura.ru офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, у этих людей нет никаких морально-этических признаков.
"Наиболее опасные те, кто мотивирован. То есть националисты, фашисты, радикалы, которые проповедуют фашистскую идеологию. Они действительно опасны. Потому что у них нет никаких морально-этических признаков. Они готовы убивать женщин, стариков, детей без всякого зазрения совести. Эти люди наносят удары по мирным городам и районам, где даже нет наших военнослужащих", — сказал офицер.
По его мнению, данная категория должна быть "демилитаризирована и денацифицирована", так как иного выхода в сложившейся ситуации нет. Вместе с этим Марочко подчеркнул, что в рядах украинской армии также есть вполне безобидные солдаты — менее опасные, которые даже переходят на сторону ВС РФ. Как правило, таких бойцов киевский режим отправляет на фронт силой, где обязывает приводить в действие преступные приказы. Военные в свою очередь выполнять их отказываются.
"Очень много сейчас пытаются дезертировать, покинуть позиции, перейти на нашу сторону", — подчеркнул военный.
Ранее также Марочко сообщал, что командование ВСУ перебросило около 800 мобилизованных солдат под Артёмовск для восполнения потерь. По его словам, большинство призванных военных не проходили специальной подготовки. Они не только не имеют военно-учётных специальностей, но даже не знают, как обращаться с оружием, указал он.
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