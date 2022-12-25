В Ингушетии полицейский пожертвовал служебным авто и едва не погиб ради спасения ребёнка

В Ингушетии полицейский спас жизнь перебегавшему дорогу мальчику и разбил служебный внедорожник, поставив свою жизнь под опасность. Кадры с камер наблюдения публикует SHOT.

В Ингушетии полицейскому пришлось разбить внедорожник, чтобы спасти выбежавшего на дорогу мальчика. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в городе Сунже на улице Сайнароева, где школьник хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, мальчик ждёт, пока проедут машины, и бросается на другую сторону, однако уже через секунду резко поворачивает назад.

В итоге водителю в форме, который в этот момент ехал прямо на непутёвого юного пешехода, пришлось уходить от столкновения, лишь бы не задавить его. Полицейский круто повернул и влетел в забор частного дома. К счастью, правоохранитель не пострадал, чего не скажешь об уазике, которому крепко досталось. Кстати, сам виновник ДТП так испугался, что после случившегося просто сбежал.