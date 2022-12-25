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25 декабря, 09:35

Число погибших из-за снежной бури в США увеличилось до 28

Число погибших в результате зимнего шторма в США, который обрушился на большую часть страны, достигло по меньшей мере 28. Об этом сообщает телеканал NBC.

Очевидцы сняли последствия шторма на улицах США. © Twitter / @Existenzse, @Lazikkkk

Трагедия произошла в штатах: Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. По обновлённым данным, четыре новых случая смерти — в результате аварии с участием трёх автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата подтвердил, что причиной стали сложные погодные условия.

Согласно мониторинговому ресурсу poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов. На пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.

Морозы и замёрзшие трубы обрушили добычу природного газа в США, пишут СМИ

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Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США. Местами температура опустилась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали минус 41. Объявлен режим ЧС.

Обложка ©

Twitter / @Existenzse

Ирина Фальке

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