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25 декабря, 08:57

Фура снесла легковушку на шоссе Энтузиастов в Москве

На шоссе Энтузиастов в Москве фура снесла легковушку, которая хотела проскочить на красный

<p>Место ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1340" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Место ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве легковушка хотела проскочить перекрёсток на красный свет, но столкнулась с фурой. Кадры с места происшествия публикует Дептранс.

Момент ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

Всё произошло на востоке столицы, на шоссе Энтузиастов в районе дома 64. В результате аварии пострадал водитель легкового авто. В тяжёлом состоянии его госпитализировали. Дело уже взяла на контроль Прокуратура Восточного административного округа. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Жена мэра Салавата доставлена в больницу после страшного ДТП с КамАЗом

Жена мэра Салавата доставлена в больницу после страшного ДТП с КамАЗом

Ранее ДТП произошло на трассе в Дубовском районе под Волгоградом. Там столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли два человека. Ещё четверых пассажиров медики доставили в больницу. Среди них семилетний ребёнок, который ехал без родителей.

Николь Вербер

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