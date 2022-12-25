Фура снесла легковушку на шоссе Энтузиастов в Москве
На шоссе Энтузиастов в Москве фура снесла легковушку, которая хотела проскочить на красный
Место ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В Москве легковушка хотела проскочить перекрёсток на красный свет, но столкнулась с фурой. Кадры с места происшествия публикует Дептранс.
Момент ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно
Всё произошло на востоке столицы, на шоссе Энтузиастов в районе дома 64. В результате аварии пострадал водитель легкового авто. В тяжёлом состоянии его госпитализировали. Дело уже взяла на контроль Прокуратура Восточного административного округа. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Ранее ДТП произошло на трассе в Дубовском районе под Волгоградом. Там столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли два человека. Ещё четверых пассажиров медики доставили в больницу. Среди них семилетний ребёнок, который ехал без родителей.