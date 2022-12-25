ФК "Сочи" объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера
Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Алеев Егор
Главным тренером футбольного клуба "Сочи" назначен Курбан Бердыев. Об этом сообщила пресс-служба ФК в телеграм-канале.
"Курбан Бердыев стал главным тренером ФК "Сочи". Именитый специалист приступит к своим обязанностям с нового года. <…> Приветствуем Курбана Бекиевича и желаем успехов в нашем клубе!" — сказано в сообщении.
Бердыев работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ. "Ростов" он приводил к серебряным медалям в чемпионате России. Нобоа играл и в "Рубине", и в "Ростове" под руководством Бердыева.
Напомним, Курбан Бердыев был представлен игрокам футбольного клуба "Сочи" в качестве нового главного тренера команды в субботу, 26 ноября. Контракт с 70-летним специалистом заключён на 2,5 года.