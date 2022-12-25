ФК "Сочи" объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера

Главным тренером футбольного клуба "Сочи" назначен Курбан Бердыев. Об этом сообщила пресс-служба ФК в телеграм-канале.

"Курбан Бердыев стал главным тренером ФК "Сочи". Именитый специалист приступит к своим обязанностям с нового года. <…> Приветствуем Курбана Бекиевича и желаем успехов в нашем клубе!" — сказано в сообщении.

Бердыев работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ. "Ростов" он приводил к серебряным медалям в чемпионате России. Нобоа играл и в "Рубине", и в "Ростове" под руководством Бердыева.